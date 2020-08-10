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Яйца и драка под посольством Беларуси: в Киеве задержали противников Лукашенко (видео)

10 августа, 20:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В числе задержанных оказался и бывший узник Кремля Александр Кольченко

В Киеве под посольством Беларуси были задержаны несколько граждан Украины, протестовавшие против итогов выборов президента в соседнем государстве. В числе задержанных оказался и бывший узник Кремля, политзаключенный Александр Кольченко, сообщает Радио Свобода.

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По предварительным данным, всего задержали шесть человек. Как сообщили правоохранители, первые двое задержанных пытались бросать яйца в сторону здания посольства.

Кольченко задержали после того, как в переулке, где находились предыдущие задержанные, пыталась проехать машина патрульных. Началась потасовка, было повреждено авто полиции.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что белорусские силовики заблокировали центр Минска: противники Лукашенко переходят к "плану Б".

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посольство драка протест задержание кольченко Выборы в Беларуси
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