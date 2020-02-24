Яйцо с "сюрпризом": в Киеве поймали парня с наркотиками в тайнике

В Киеве во время патрулирования на улице Суздальской инспекторы увидели мужчину, который вел себя подозрительно. Заметив полицейский автомобиль, молодой человек ускорился, а увидев, что инспекторы к нему приближаются – попытался убежать, сообщает Патрульная служба.

Полицейские догнали парня и провели поверхностный осмотр, в ходе которого обнаружили у него пластмассовое яйцо, в котором были семь пакетиков с белым веществом, вероятно, наркотического происхождения.

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Мужчина не смог объяснить, откуда у него эти вещества и с какой целью он их переносит. На место происшествие полицейские вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств и правовой квалификации действий гражданина, а также установления происхождения обнаруженного вещества.

Напомним, ровенская полиция разоблачила 32-летнюю учительницу, которая торговала наркотиками. Женщину задержали после продажи 6 доз, в ее доме при обыске обнаружили еще один пакет с веществом, которое также отправлено на экспертизу.

Также ранее эксперты рассказали, как понять, что ребенок пробует наркотики. Подробности – в сюжете.

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