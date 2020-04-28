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За драку с полицией: суд выбрал меру пресечения Слончаку

28 апреля, 17:35

Руслан Ровик

Экс-заместителю главы КГГА судья выбрал меру пресечения - ночной домашний арест

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Киевской городской государственной администрации – Владимиру Слончаку, которого подозревают в умышленном нанесении травм полицейскому. Его отправили под ночной домашний арест.

Ходатайство прокуратуры, которая требовала подозреваемому круглосуточного домашнего ареста, судья Максим Вишняк решил удовлетворить частично – Слончаку предписано до 27 июня в период с 23:00 до 6:00 находиться по месту жительства.

Стоит отметить, что во время заседания, когда устанавливалась личность подозреваемого, Слончак заявил, что является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко, а "распоряжения об увольнении не получил".

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Сторона обвинения, обосновывая свое ходатайство, сообщила, что у пострадавшего полицейского диагностирован ушибы лица, сотрясение мозга. По мнению прокурора, Слончак может уклоняться от следствия и влиять на свидетелей, которые видели, как мужчина ударил правоохранителя.

В свою очередь, адвокат называл подозрение и риски необоснованными. Защитник отметил, что ни одна камера не зафиксировала, чтобы Слончак ударил полицейского рукой и головой (как считает следствие).

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Юрист отмечал, что круглосуточный арест – слишком суровая мера, и личного обязательства достаточно. Поскольку подозреваемый должен заботиться о двух детях, на время карантина проживающих за городом (сам Слончак живет в Киеве, а зарегистрирован в Василькове) и "имеет определенный социальный статус".

Напомним, вечером 26 апреля копы остановили Mercedes, за рулем которого находилась депутат Киеврады Людмила Костенко. Также в машине был заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Он начал хамить копу и ударил его. Чиновника задержали, по инциденту открыто уголовное производство. В полиции заявили, что Слончаку грозит до пяти лет тюрьмы.

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Мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на скандал и уволил Слончака с занимаемой должности.

Сам Владимир Слончак заявляет, что не нападал на полицейского. По его словам, это была "эмоциональная несдержанность".

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Киев КГГА скандал мера пресечения слончак

Источник: Сегодня

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