За изнасилование 15-летней девушки киевлянин получил 10 лет тюрьмы

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

Святошинский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 27-летнего мужчину, который в мае 2019 года изнасиловал 15-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшей, под вымышленным предлогом пригласил ее к себе в квартиру. В дальнейшем, пользуясь тем, что девушка является инвалидом второй группы психического расстройства и не способна осознавать характер и значение совершаемых в отношении нее действий, изнасиловал ее. В результате указанных действий девушка получила травмы и была госпитализирована", – говорится в сообщении.

Молодой мужчина уже был ранее судим за насильственные преступления, его оперативно задержали.

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 152 УК Украины. До вступления приговора в силу он находится под стражей.

Ранее в Киеве спецназовцы задержали подозреваемого в изнасиловании женщины. Он, угрожая ножом, изнасиловал в парке киевлянку на глазах у ее дочери и друзей.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании своей 12-летней падчерицы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram