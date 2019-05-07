За нападение на журналиста в пабе стрелку грозит семь лет тюрьмы

Злоумышленник совершил 6 выстрелов из винтовки

Фото: Pixabay

Киевская местная прокуратура №5 сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину, который открыл стрельбу в одном из столичных пабов на Оболони и ранил журналиста, сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

"Злоумышленник задержан. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.4 ст.296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия)", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 5 мая около 22:00.

"Злоумышленник, находясь на летней террасе заведения "Портер Паб" на столичной Оболони, во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали, совершил 6 выстрелов из винтовки. В результате выстрелов, одна из пуль попала в потерпевшего, причинив последнему открытый второй степени обломочный огнестрельный перелом кости правой стопы", – отметили в прокуратуре.

Позднее экипаж патрульной полиции обнаружил машину беглеца. В итоге правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции. Он задержан, известно, что мужчине 45 лет, он является местным жителем, ранее проблем с законом не имел.

Как отмечается, в ходе обыска автомобиля злоумышленника правоохранители изъяли карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62 мм, патроны 39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62 * 39 мм, два пустых магазины, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9*18мм.

В настоящее время прокуратура готовит ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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