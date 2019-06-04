За преступления против детей нужно давать пожизненный срок – Аброськин

По словам Аброськина, в Украине почти каждый день происходит насилие в отношении детей

Вячеслав Аброськин. Фото: Facebook

Преступления, совершенные в отношении детей, должны наказываться пожизненным сроком лишения свободы. Об этом после гибели в результате ранения полицейскими в Переяслав-Хмельницком пятилетнего мальчика заявил заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Двое подонков-полицейских Киевской области из стотысячного коллектива полиции упражнялись в стрельбе у себя на территории частного домовладения по адресу своего проживания, убили маленького мальчика и сразу были установлены и задержаны своими же коллегами. Да, они – негодяи. Моя личная позиция – за преступления против ребенка давать пожизненное лишение свободы", – написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, к сожалению, копов никто не остановил, когда они стреляли возле своего дома.

"Но где же мы все вместе были, когда воспитывали этих взрослых дядек, которые убили ребенка? Родители, учителя и вообще простые окружающие? Где мы были, когда они стреляли возле своего дома, почему никто не остановил их? К сожалению, этого никто не сделал ... и в результате страшная трагедия! И сегодня нужно приехать и покричать на своих бмв, тойотах, показать себя, когда все установлены и задержаны, но это нужно было делать раньше. Тогда, еще на крыльце, когда услышали первые выстрелы", – выразил свое мнение Аброськин.

Он напомнил, что в стране практически ежедневно каждый день издеваются и насилуют детей, но закон об усилении наказания, введении химической кастрации, введении реестра таких преступников не находит поддержки.

"Где же ваша неистовая поддержка? Ее нет, потому что, к сожалению, здесь нет конкретных фамилий, здесь есть вина всех: тех, кто насилует, и тех, кто отводит глаза, потому что об этом не принято говорить, да и "не случится это же с ними", - резюмировал Аброськин.

Напомним, что по предварительной информации, полицейские 31 мая в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку. Правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения. Один из них лейтенант, служил в водной полиции, второй — в группе реагирования. Гибель ребенка расследуется по статье "умышленное убийство".

После гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы. Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский и глава Кабмина Владимир Гройсман.

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