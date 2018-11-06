За разбитые стекла в ГПУ винничанину грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи Печерского управления полиции Киева квалифицировали, как хулиганство действия жителя Винницы, который разбил окна в здании Генеральной прокуратуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, накануне в Киеве на улице Резницкой был задержан мужчина, который бросал камни в окна ГПУ. Наряд охраны остановил мужчину, который разбил два окна на первом этаже здания. После этого вызвали патрульных полицейских и следственно-оперативную группу. Выяснилось, что окна в ГПУ бил 38-летний житель Винницы.

Кроме того, ранее мы сообщали, что 17 сентября под стенами ГПУ активисты провели акцию протеста против экстрадиции Тумгоева. Возле здания сожгли мусорный бак, в правоохранителей кидали камни, а те использовали слезоточивый газ и огнетушители. Активисты пытались прорваться внутрь здания, но это у них не получилось.