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Забрали кассу и два букета роз: в Киеве задержали двух разбойников

12 марта, 15:10

Мила Князьская-Ханова

Вычислить грабителей смогли благодаря татуировке

В Днепровском районе столицы 11 марта вечером двое мужчин с пистолетом ворвались в цветочный магазин. Они отобрали деньги из кассы магазина и два букета цветов, после чего скрылись, сообщает Патрульная полиция Киева.

Заявитель смог подробно описать разбойников и запомнил характерные приметы нападавших, а также цвет и марку их автомобиля. Один из патрульных, услышав, что у одного из мужчин была татуировка, вспомнил, что уже видел, более того – несколько дней назад привлекал похожего водителя к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

С помощью имеющихся баз данных инспекторы выяснили место возможного нахождения нападавших и немедленно направились по этому адресу. Дверь открыла женщина. Хозяйка квартиры впустила патрульных в помещение, где кроме нее находилось три человека. В квартире инспекторы увидели описанные заявителем букеты и оружие.

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Фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные задержали мужчин и вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий граждан.

Ранее столичные копы задержали лже-таксистов, которые грабили своих пассажиров.

Тем временем, в Киевской области будут судить участников трех бандитских вооруженных группировок, среди которых есть иностранцы. Их подозревают в совершении нескольких разбойных нападений, краж и других преступлений на территории столичной области.

Также следователи киевской полиции завершили расследование дела о банде клофелинщиков. Злодеи обворовывали граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления.

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Киев разбой задержание патрульная полиция цветочный магазин Полиция Киева

Источник: Сегодня

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