Задержали мужчину, пытавшегося поджечь Андреевскую церковь в Киеве

Полицейские задержали мужчину, который пытался поджечь Андреевскую церковь в Киеве. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в столице Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции.

Злоумышленником оказались 32-летний киевлянин. В его доме провели обыск, в ходе которого изъяли планшеты, мобильные телефоны, рюкзаки, горючие жидкости, клейкую ленту и одежду. Его сообщников ищут.













Поджег произошел 15 ноября на Подоле. В полицию позвонил охранник и сказал, что неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в боковую дверь Андреевской церкви. Возгорания не произошло, никто не пострадал. С места происшествия эксперты изъяли стеклянную бутылку со следами копоти обмотанную клейкой лентой, остатки частей других бутылок и рюкзак.

Отдельно отмечается, что ранее мужчина проблем с законом не имел. Сегодня, 27 ноября, злоумышленнику объявили о подозрении и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное производство расследуется по и ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 ("Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. За совершенное правонарушение предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Верховная Рада Украины передала Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий. Данное предложение в парламент вносил президент Украины Петр Порошенко, он также подписал принятый Радой закон.

На данный момент Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако предстоятель УАПЦ Макарий заявил, что Украина жертвует Андреевскую церковь Вселенскому патриарху.