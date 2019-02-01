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Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Лукьяновке в Киеве

Сегодня, 15:57

Судмедэксперт обнаружил пять ножевых ранений на теле убитого

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины на Лукьяновке в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/44f/ffc/5c544fffcfe94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/44f/ffc/5c544fffcfe94.jpg Происшествия Судмедэксперт обнаружил пять ножевых ранений на теле убитого

В Киеве задержан подозреваемый в совершении убийства мужчины на Лукьяновке. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

По данным правоохранителей, утром в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Юрия Ильенко прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Судмедэксперт обнаружил пять ножевых ранений.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина. В настоящее время с ним общаются следователи, чтобы установить обстоятельства и мотив убийства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, тело убитого нашли за ларьком недалеко от станции метро "Лукьяновская". Прибывшие медики констатировали смерть неизвестного мужчины.

Ранее мы также сообщали, что 19 января мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

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Тег убийство, труп, тело, лукьяновка, подозреваемый, Полиция Киева

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