Задержан преступник, простреливший голову продавцу в баре на Оболони

Сегодня, 11:08

Продавец получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием мозга

Фото: Bloknot-moldova.md
Фото: Bloknot-moldova.md

Сообщено о подозрении 28-летнему уроженцу Запорожской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По данным правоохранителей, вечером 14 ноября молодой человек зашел в бар в Оболонском районе Киева. Там преступник выстрелил продавцу в голову, после чего совершил еще два выстрела в его сторону, попав в туловище.

Пострадавший упал на пол, однако несмотря на ранение, смог схватить деревянную биту и нанести несколько ударов нападающему. Последний в этот момент продолжал стрелять в хаотичном порядке. После этого нападавший с места совершения преступления скрылся. Продавец заведения получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием мозга.

Неделю злоумышленник скрывался от полиции, однако был задержан правоохранителями. Оболонский райсуд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы залога.

Напомним, 9 ноября на Русановке в мужчину несколько раз выстрелили и брызнули газом. Стрельба произошла на улице Энтузиастов.

Кроме того, в сентябре в Киеве произошло жуткое убийство. Парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком. Подозреваемый несколько дней жил с мертвым телом в квартире.
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