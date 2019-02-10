Задержание активистов в Киеве: копам грозит до восьми лет тюрьмы за превышение власти

Полицейским, превысившим полномочия в Киеве, грозят крупные сроки

Задержание активистов в Киеве: копам грозит до восьми лет тюрьмы за превышение власти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f28/dd9/5c5f28dd999ae.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f28/dd9/5c5f28dd999ae.jpg 2019-02-10T18:16:00+02:00 Происшествия Полицейским, превысившим полномочия в Киеве, грозят крупные сроки

Полицейским, которые превысили свои служебные полномочия во время задержания активистов в Киеве, грозит до восьми лет тюремного заключения. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина.

"Мы смотрим: там первая или вторая часть (статьи Уголовного кодекса о превышении власти – Ред.). Это от трех до восьми лет. Когда будет обоснованное подозрение – материалами следствия, видеодоказательствами, возможно, и экспертизами, им может грозить до восьми лет. Это требование статьи 365 ("превышение власти или служебных полномочий", – Ред.)", – заявил он.

Также Крищенко добавил, что активистам, задержанным в ходе столкновений в Подольском райуправлении полиции, после выдвижения подозрения может грозить до семи лет тюрьмы.

"Статья 345 ("угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа", – Ред.), за нападение на полицейских, там до пяти лет. Это нарушителям. 296 статья ("хулиганство", – Ред.) часть четвертая – это до семи лет. То есть, полицейским – до восьми лет, активистам – до семи лет", – резюмировал начальник полиции Киева.

Напомним, 9 февраля в Киеве случилась стычка активистов с полицией во время массовой акции на Контрактовой площади. В результате были задержаны 40 участников столкновений, у которых изъяли ножи, пистолеты, газовые баллончики и кастеты. В Генпрокуратуре также отмечали, что было открыто и уголовное производство по факту избиения активистов сотрудниками полиции.

Позже стало известно, что полиция отпустила задержанных в Киеве активистов и большинство из них уехали давать показания в Государственное бюро расследований.

Как сегодня признался глава Нацколиции Киева Андрей Крищенко, это он дал приказ спецназу разблокировать Подольское отделение полиции, что привело к стычкам с активистами и их задержанию. Также он извинился за слова одного из своих сотрудников, который сказал активисты "Ложись, Бандера!".

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