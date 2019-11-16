Задержание главы крупного банка: появились подробности от СБУ и полиции

/ Фото: Getty Images

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила задержание председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

"Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства", – подчеркнула она.

Гитлянская добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства".

Реклама

"В настоящий момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", – подчеркнула пресс-секретарь, добавив, что банкиру грозят обвинения по статьям "создание преступной организации", "присвоение имущества" и "легализация (отмывание) доходов".

В свою очередь, пресс-служба столичной полиции заявила, что после задержания подозреваемого с его несовершеннолетними детьми остались сотрудники ювенальной превенции – они присматривали за ними до момента их передачи приехавшим родственникам.

Напомним, ранее в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама