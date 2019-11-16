Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Задержание главы крупного банка: появились подробности от СБУ и полиции

16 ноября, 17:12

Гитлянская прокомментировала задержание банкира

/ Фото: Getty Images

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила задержание председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

"Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства", – подчеркнула она.

Гитлянская добавила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства".

Реклама

"В настоящий момент задержанный помещен в изолятор временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины", – подчеркнула пресс-секретарь, добавив, что банкиру грозят обвинения по статьям "создание преступной организации", "присвоение имущества" и "легализация (отмывание) доходов".

В тренде
В деле "святошинского стрелка" – новая пострадавшая

В свою очередь, пресс-служба столичной полиции заявила, что после задержания подозреваемого с его несовершеннолетними детьми остались сотрудники ювенальной превенции – они присматривали за ними до момента их передачи приехавшим родственникам.

Напомним, ранее в Киеве задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Также мы сообщали, что правоохранители задержали на взятке в две тысячи долларов заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий Киевской городской государственной администрации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

СБУ ГПУ задержание полиция банкиры

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видео
На Оболони затонула прогулочная яхта: фото и видеоПроисшествия
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)
Смертельное ДТП на столичных Осокорках: момент аварии попал на видео (18+)Происшествия
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих авто
Дождь превратил столичные улицы в реки: в сеть попало видео плавающих автоПроисшествия
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробности
Стрельба в Святошино в Киеве: появились новые подробностиПроисшествия
В Киеве задержали
В Киеве задержали "коллекторов": в банде были бывшие копы (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...