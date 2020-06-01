Задержание "минера" моста Метро: в полиции раскрыли подробности спецоперации

В полиции рассказали подробности задержания мужчины, который угрожал взорвать мост Метро. Как сообщили в ГУ НП столицы, на месте работали около 300 правоохранителей, в том числе кинологи и спецназовцы. Также были задействованы два служебных катера речной полиции и бронетехника. Во время переговоров с правонарушителем общались психологи.

Как сообщалось, после задержания "минера" никаких опасных предметов или веществ не обнаружено. По факту происшествия начато уголовное производство.

Напомним, что в столичной полиции поступило сообщение о том, что неизвестный угрожает взорвать мост Метро. Личность правонарушителя установлена, это житель Киевской области, 1988 года рождения. Его доставили в районное управление полиции и вызвали на место медиков. Предварительно известно, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности. Правонарушитель задержан.

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Напомним, 1 июня неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, пригрозил взорвать мост Метро в Киеве. На момент сообщения о происшествии не было известно о каких-либо требованиях "подрывника". Полиция перекрыла мост, движение автомобильного транспорта и поездов метро по мосту было прекращено.

"Минером" оказался 32-летний житель Киево-Святошинского района. По факту минирования моста Метро открыто уголовное производство по статье "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

У задержанного отберут образцы на алкогольное и наркотическое опьянение, но визуально его нет. У мужчины проблемы: мать в больнице, проблемы с родственниками и ему периодически негде жить. Также стало известно, что у семьи "минера" мошенники отобрали квартиру под Киевом.

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