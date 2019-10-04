Задержание на взятке трансплантолога в Киеве: у врача нашли еще 840 тысяч долларов

С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около одного млн долларов США

Фото: Надежда Максимец

Из банковской ячейки задержанного накануне на взятке врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"На фото 840 тысяч долларов США. Эти средства были изъяты вчера из банковской ячейки врача-трансплантолога, задержанного на взятке. С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", – говорится в сообщении Максимец.

Фото: Надежда Максимец Реклама

Как сообщает Lb.ua, задержанный – заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины. При этом на сайте медучреждения можно найти информацию, что эту должность занимает доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Олег Котенко.

Подробнее о задержании смотрите в сюжете:

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача учреждения здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

Отметим, что двум сотрудникам Национального института рака, которые подозреваются в том, что наживались на тяжелобольных пациентах, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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