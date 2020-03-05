Задержание опасного преступника в Борисполе под Киевом: появились новые детали

Полиция Киевской области сообщила новые подробности задержания 5 марта в Борисполе вооруженного мужчины, который наехал на правоохранителя, пытался скрыться от полиции и угрожал застрелить себя.

В столичных пабликах после громкого инцидента появились данные, что задержанный – бандит и боевик "Оплота" Зураб Тавберидзе, который разыскивается за угоны авто.

В сообщении пресс-службы Главного управления полиции региона не называется имя задержанного, однако подтверждается, что он находился в розыске за совершение серии угонов транспортных средств, а суд ему избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Уточняется, что оперативникам и сотрудникам Службы безопасности Украины стало известно, где скрывается подозреваемый, но "ему удалось сесть за руль машины и сбежать, повредив при этом полицейские машины, припаркованные рядом". После этого за ним началась погоня. Вскоре авто беглеца заблокировали, но он вышел с оружием из авто, сделал несколько выстрелов вверх и не подпускал полицейских, угрожая себя убить. Его, как уже сообщалось, обезвредили и задержали.

В полиции отметили, что мужчина будет отвечать не только за серию угонов элитных авто, но и за незаконное хранение оружия, совершение ДТП и за насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Ранее правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто, как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Также сообщалось, что в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться