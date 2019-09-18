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Задержание подозреваемого в угрозе теракта: Аваков и Крищенко рассказали подробности

18 сентября, 20:06

Огонь на поражение не открывался, было силовое задержание

Подозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

Об этом в комментарии СМИ заявил глава МВД Арсен Аваков.

"Хочу поблагодарить СБУ и полицию за сопровождение
Операцию проводил КОРД. Обошлось без жертв. Операцией руководил Андрей Крищенко, глава Нацполиции Киева", – отметил Аваков.

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"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.

Андрей Крищенко сообщил, что после задержания не найдена взрывчатка.

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"Поступил сигнал о том, что человек на мосту метро перекрыл движение и угрожал взрывом.

Установили личность. Бывший военнослужащий. У него изымали взрывчатку, потому считали, что может быть взрывчатка и от этого исходило планирование действий.. После задежания взрывчатки не обнаружено, но был изъят карабин "Сайга".

Подозреваемый вышел, его задержали силовыми методами. Визуально – он под действием каких-то препаратов, что-то употреблял, но будет экспертиза", – отметил Крищенко.

Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Аваков экспертиза карабин военнослужащий КОРД задержания Андрей Крищенко

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