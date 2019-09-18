Задержание подозреваемого в угрозе теракта: Аваков и Крищенко рассказали подробности

Подозреваемого на мосту метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожает взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.
Об этом в комментарии СМИ заявил глава МВД Арсен Аваков.
"Хочу поблагодарить СБУ и полицию за сопровождение
Операцию проводил КОРД. Обошлось без жертв. Операцией руководил Андрей Крищенко, глава Нацполиции Киева", – отметил Аваков.
"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию о событиях, происходящих на мосту метро.
Андрей Крищенко сообщил, что после задержания не найдена взрывчатка.
"Поступил сигнал о том, что человек на мосту метро перекрыл движение и угрожал взрывом.
Установили личность. Бывший военнослужащий. У него изымали взрывчатку, потому считали, что может быть взрывчатка и от этого исходило планирование действий.. После задежания взрывчатки не обнаружено, но был изъят карабин "Сайга".
Подозреваемый вышел, его задержали силовыми методами. Визуально – он под действием каких-то препаратов, что-то употреблял, но будет экспертиза", – отметил Крищенко.
Как сообщалось, подозреваемый находится в неадекватном состоянии – под воздействием алкоголя или наркотиков. Об этом журналистам на месте событий сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве
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