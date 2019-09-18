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Задержание террориста на мосту Метро: в МВД рассказали о подробностях операции

18 сентября, 21:20

По словам спикера ведомства, это была особая и сложная полицейская операция

Подозреваемого на мосту Метро в Киеве, который открыл стрельбу и угрожал взрывом, задержал спецназ КОРД в сопровождении СБУ.

О подробностях операции рассказали в МВД.

"Это была особая и сложная полицейская операция. Мост метро в Киеве – это стратегический объект повышенной опасности. Его остановка парализовала пол столицы. В самой высокой точке моста находился вооруженный злоумышленник в машине. Бывший военный. Не простой, очень профессиональный стрелок. Открывал огонь в воздух. Попал в наблюдательный дрон, который упал в реку. Угрожал взорвать мост", - написал на своей странице в Facebook спикер ведомства Артем Шевченко.

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По его словам, учитывая, что этим летом подозреваемый добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно. Последствия подрыва машины со взрывчаткой на мосту Метро представить было сложно.

Шевченко отметил, что существовала также опасность, что он продолжит движение вперед в направлении левого берега в жилые кварталы, где возникла угроза киевлянам. Оба выезды с моста перекрыла бронетехника, разложили ежи для принудительной остановки машины. С воздуха за злоумышленником наблюдали дроны, движение по Днепру блокировала водная полиция. Снайперы заняли позиции. Командовал операцией начальник Полиция Киева генерал Андрей Крищенко.

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"Учитывая неудачные попытки начать содержательные переговоры и очевидно неадекватное состояние подозреваемого, приближение темного времени суток, когда операция существенно бы усложнилась, было принято решение начать штурмовые действия. Две в группы Департамента "Корпуса оперативно-внезапного действия" Национальной полиции Украины под прикрытием БТРа с украинским флагом и бронемашины Варта приблизились к подозреваемому и заставили его выйти из машины, лечь на дорогу и задержали без единого выстрела", – отметил он.

На месте обнаружили тубус из под гранатомета и охотничье оружие. Так же были изъяты нарезной карабин и пистолет.

"Сейчас продолжаются следственные действия. Профессиональная работа полицейских спецназовцев КОРД и всей столичной полиции. Арсен Аваков поблагодарил за нее полицейских", – резюмировал Шевченко.

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Киев террорист МВД Шевченко задержание операция мост метро

Источник: Сегодня

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