Задержание террориста в Киеве: появилось видео беседы Каримова с "журналисткой"

Задержанный в банке предлагал арестовать всех президентов в мире

После обезвреживания и задержания "киевского террориста" Сухроба Каримова в сети опубликовали видео его диалога с полицейской, которая назвалась журналисткой.

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Как сообщалось, Каримов называл себя "святым духом" и предлагал арестовать всех президентов и чиновников. По его словам, "им плевать на людей", поэтому править в мире Каримов собирался сам. Во время беседы полицейская называла "террориста", как он и просил, "святым духом".

Видео опубликовано в телеграм-канале "Харьков 1654":

Видео: Telegram-канал "Харьков 1654"

Как известно, журналисткой назвалась руководитель полиции диалога Виктория Азарова. Кроме нее в здание прошли сотрудник СБУ и три журналиста разных изданий.

После беседы произошел штурм:

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Ранее сообщалось, что взрывчатки у "террориста" не было, а сам он состоит на учете в психоневрологическом диспансере более 20 лет. Однако до сегодня вел спокойный образ жизни.

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Около полудня 3 августа в киевскую полицию поступило сообщение о захвате банка в центре столицы. Мужчина с большой спортивной сумкой зашел в здание и под угрозой взорвать бомбу приказал вызвать правоохранителей. Позже он отпустил всех людей, оставив только руководителя банковского отделения.

"Киевским террористом" оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Он требовал пустить к нему журналистов, чтобы выйти в прямой эфир одного из телеканалов. Сейчас ему грозит от пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой за нарушение статьи 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт").

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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