Задержание "Троещинского маньяка" в Киеве: появились новые подробности от полиции и видео

Нападавшим на людей с ножом мужчиной оказался ранее судимый киевлянин, которого недавно выписали из психоневрологического диспансера

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столичной полиции подтвердили задержание мужчины, который подозревается в нападении на лиц мужского пола и одном убийстве. Злоумышленник ранее уже успел получить в социальных сетях прозвище "Троещинский маньяк", так как нападал на людей на Воскресенке и Троещине. О его поимке стало известно накануне, 17 октября.

В полиции уточнили, что в течение месяца от действий злоумышленника пострадали несколько человек и рассказали о хронологии нападений.

"В начале сентября в дежурную часть Днепровского управления полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что на улице Курнатовского неизвестный с ножом напал на ее 26-летнего сына. С резаными ранами плеча и ключицы пострадавшего госпитализировали в больницу, а следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и поиски злоумышленника", - говорится в сообщении.

При этом за несколько недель в полицию поступило сообщение, что на улице Радужной неизвестный ранил ножом в шею 22-летнего жителя Днепровского района. Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. По его словам, к нему сзади подошел незнакомец и несколько раз ударил в спину ножом. По этим ЧП открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии стало известно о еще одном случае – у подъезда дома на улице Петра Вершигоры мужчина обнаружил мертвым своего отца. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть 69-летнего мужчины от колото-резаной раны шеи. ЧП начали расследовать по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Во время общения с пострадавшими полицейские получили приметы незнакомца, которые совпадали между собой. Так появился фоторобот подозреваемого, а копы начали отрабатывать камеры видеонаблюдений и ранее судимых за аналогичные преступления жителей микрорайона.

Позднее личность злоумышленника установили, а пострадавшие опознали его как нападавшего.

"Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы, а мужчину доставили в управление полиции", – сообщили в полиции о личности задержанного.

На данный момент он дает показания, ему объявили о подозрении в совершении нескольких преступлений и готовят материалы для избрания судом меры пресечения.

Напомним, в начале октября жители Левого берега Киева сообщали в соцсетях, что на жилмассиве Воскресенка орудует маньяк, якобы нападающий с ножом на мужчин.

Также новости "Сегодня" писали, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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