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Задерживали воров: стали известны подробности стрельбы в Киеве

23 января, 16:33

Александр Марущак

В полиции сообщают, что сотрудник угрозыска совершил предупредительный выстрел

/ Фото: Информатор

Стали известны подробности стрельбы на столичных Осокорках. Именно там 23 января произошла стрельба во время задержания злоумышленников, а не на Позняках, как сообщалось ранее.

"Стрельба произошла не на Позняках, а на Осокорках. На улице Елизаветы Чавдар. Там сотрудники уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве осуществляли оперативное мероприятие по задержанию подозреваемых в воровстве. В момент задержания сотрудник полиции произвел один выстрел. Злоумышленников задержали", – рассказали нам в полиции Дарницкого района.

"Скорее всего, сотрудник полиции сделал выстрел для устрашения злоумышленников. Скольких задержали, нам пока неизвестно, поскольку задержание проводили сотрудники уголовного розыска", – добавляют в полиции.

Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке. По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Кроме того, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета.

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Киев стрельба осокорки

Источник: Сегодня

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