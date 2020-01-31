Загадочная гибель курьера в Киеве: появились страшные подробности

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Полиция Киева расследует загадочную смерть курьера Glovo. Напомним, ЧП произошло 24 января. Вечером, в заброшенном здании, возле ТРЦ "Гулливер", был обнаружен молодой человек. Его нашли еще живым, но босым, рядом лежали его вещи. На место вызвали скорую, врачи пытались реанимировать его, но, к сожалению, парень погиб.

Прошла почти неделя со дня трагического события в центре Киева. В полиции Киева утверждают, что следов насильственной смерти на теле молодого человека не обнаружено. Там добавляют, что ждут результаты экспертизы, чтобы установить причину смерти парня.

"Есть заключение судмедэксперта, что доставщик умер от переохлаждения, а не от каких-либо побоев", – рассказал "Сегодня" источник в правоохранительных органах.

Близкие семьи считают, что молодого человека заманили в заброшенное здание, избили и ограбили. Родные погибшего, с которыми мы пытались пообщаться, от комментариев отказываются.

"Это большая для нас трагедия. Без комментариев. Если отец захочет высказать свою позицию или версию, то он это сам сделает", – ответил нам один из родственников, которому дозвонился корреспондент сайта "Сегодня".

28 января молодого человека похоронили на Берковецком кладбище. Судя по всему, отец парня не верит в версию с переохлаждением, которую озвучили правоохранители.

"Я буду бороться за то , чтобы в центре Киева наши дети не погибали от подлых гопников. Есть у меня просьба. Если будете в церкви, пожалуйста, поставьте свечу или запишите имя моего Гришеньки в поминальную записку. Он очень хороший мальчик, слишком хороший для нашего мира", – написал на своей странице в Facebook отец погибшего парня.

Те, кто знал Григория, в шоке от происшедшего.

Фото со страницы отца Григория

"Гриша был прекрасным, чистым, порядочным, светлым. Умничка, аккуратист. Когда работал лаборантом на моей кафедре, не могла нарадоваться его работе. И учить его не надо было: он все знал априори, хотя раньше нигде лаборантом не работал. Всегда собранный, ответственный, креативный. А его убили. Хладнокровно и цинично. За телефон и кроссовки. Гриша стал жертвой всего того беспредела, который творится у нас в стране не первый год. Необходимо придать всему этому общественный мощный резонанс. Ему было только 30 лет...", – написала под постом отца Ирина Голубовская.

Напомним, что в Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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