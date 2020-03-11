Загадочная стрельба на Лукьяновке: нашли "Мерседес" с дырками в стекле (видео)

В Киеве 11 марта днем в районе Лукьяновки обнаружили "Мерседес" представительского класса с отверстиями от пуль на стекле со стороны водителя.

По сообщению очевидцев, на двери со стороны водителя обнаружили два отверстия в стекле, похожие на пулевые. Автомобиль находится на тротуаре на улице Мельникова, его оградили красной лентой. На месте работают сотрудники полиции. Они кстати, пока не могут подтвердить, что автомобиль был обстрелян, лишь заявляют, что никто из людей не пострадал.

"Мы пока не можем подтвердить, что этот автомобиль кто-то обстрелял. На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства и опрашивают возможных свидетелей. После проведения экспертизы будет точно установлено, от чего пострадал автомобиль – от стрельбы или других повреждений", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Шевченковского района.



Также там пока не могут сказать, кому принадлежит данный автомобиль.

Отметим, не так давно в Одессе местные жители сняли на видео дорогой внедорожник, который на большой скорости "летал" по улицам, используя спецсигналы. При этом из машины гремели выстрелы, пугая прохожих.

А в 2019 году в Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину за стрельбу. Мужчина применил оружие во время словесного конфликта между соседями.Также мы сообщали, что в Соломенском районе произошла стрельба во дворе жилого дома . В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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