Загадочное исчезновение молодой мамы с шестимесячным ребенком: новые подробности

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Пропавшую маму и ее ребенка, которые недавно исчезли в столице, правоохранители нашли на Киевщине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в полиции Подольского района.

"Пропавшая девушка – 1988 года рождения. В Киеве она познакомилась с парнем, они некоторое время встречались. Он уехал на заработки заграницу, а она узнала, что беременна, и поехала рожать к своим родителям. Они некоторое время общались по телефону, он помогал ей деньгами. Когда мужчина вернулся в Украину, они один раз встретились в Черновцах. После этого он снова уехал на работу. Теперь он вернулся в Украину, и они договорились, что девушка вместе с ребенком приедет к нему в Киев. Но между парой произошла ссора", – рассказали "Сегодня" в полиции.

Девушка поехала в Бровары, где находится организация, которая помогает женщинам с детьми, которые оказались в трудной житейской ситуации. Как оказалось, молодая мама просто не захотела больше общаться с отцом своего ребенка и выключила телефон.

"Мужчина обратился в полицию и объявил ее в розыск. Сотрудники полиции Подольского района молодую маму нашли. С ней и с ребенком все хорошо. Но она не хочет видеть мужчину. Ребенок записан на маму и поскольку пара не жената, то мужчина не имеет никаких прав на ребенка", – рассказали в полиции Подольского района столицы.

Напомним, в паблике "Киев Оперативный" сообщалось, что пропавшие – Екатерина Полянина и Ангелина Полянина, которая родилась 7 августа прошлого года.

Ранее полиция разыскивала молодую маму Анастасию Столяр и ее четырехлетнего сына Ваню.

Как сообщалось, в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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