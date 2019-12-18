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Загадочное убийство в Киеве: рядом с погибшим мужчиной нашли женщину без пальца

18 декабря, 10:51

Александр Марущак

Также у женщины были разорваны уши

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске. Вчера утром, 17 декабря, там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.

"Следователи собирают информацию, опрашивают возможных свидетелей трагедии. Открыто уголовное производство. Раненая женщина госпитализирована", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина почти неделю жила с телом мертвого сына в квартире. Полицию вызвали соседи, когда вонь стала невыносимой. Больше всего она ощущалась на пятом этаже, где жили мать с 24-летним сыном. Соседи говорят, сначала думали, что кто-то оставил в коридоре продукты, которые протухли. Полицейских вызвали поздно вечером, чтобы те узнали, откуда воняет. Женщина двери не открывала, так что пришлось вызывать спасателей.

Также сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

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Киев убийство расследование

Источник: Сегодня

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