Захват банка в Киеве: какая ситуация сейчас

3 августа в 12:00 мужчина пришел в банк на ул.Владимирской в Киеве и сообщил работникам, что у него в рюкзаке находится бомба. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что злоумышленнику около 35 лет. Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили сдаться.

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13:24 Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо", требует присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеобращения. К мужчине пропустили журналистов трех телеканалов по распоряжению руководителя спецоперации.

Смотрите также прямую трансляцию с ул.Владимирской в Киеве:

13:50 В сети появилось фото террориста.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, который опубликовал фото, злоумышленник является гражданином Узбекистана. Его зовут Сухроб Рахманович Каримов. Он родился 25 марта 1988 года.

14:00 Наш журналист с места событий сообщает, что здание оцеплено, прибывает подкрепление силовиков, прямо у входа взрывотехническая служба, пожарные. Часть полиции отошла к Дому учителя. По неофициальной информации, в здании есть немало гражданских.

14:10 Стало известно, какую сумму хочет захватчик банка. Ольга Ратушенко, которая находилась в бизнес-центре в момент захвата банка, рассказала, что террорист хочет 40 тысяч гривен и уверяет, что у него есть бомба.

14:33 На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции, введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ. В заложниках находится один человек, другие – эвакуированы. "Ситуация под контролем. В настоящее время принимаются меры по установлению контакта с злоумышленником. Преступник требует присутствия журналистов. По предварительным данным, при себе имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод", – говорится в сообщении СБУ. Также отмечается, что террористом скорее всего является Каримов Сухроб Рахматович, уроженец города Самарканд, Узбекистан

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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