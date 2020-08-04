Захват банка в Киеве: "террористу" объявили о подозрении

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в отделении банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", объявили подозрение в совершении теракта.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

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Мотивы совершения Каримовым преступления устанавливает следствие.

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Напомним, что Каримов 3 августа зашел в отделение банка в БЦ "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка. Он потребовал присутствия журналистов и назвался "святым духом". В итоге мужчину задержали, а взрывчатых веществ при нем и в отделении банка не нашли. Кроме того, в МВД сообщили, что Каримов болен олигофренией.

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