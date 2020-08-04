Українська
$ 27,74
32,52
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Захват банка в Киеве: "террористу" объявили о подозрении

4 августа, 09:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Печерский районный суд определит Каримову меру пресечения

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который угрожал взрывом в отделении банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", объявили подозрение в совершении теракта.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы.

В тренде
Задержание террориста в Киеве: под видом журналистов в банк зашли полиция и СБУ

Мотивы совершения Каримовым преступления устанавливает следствие.

Реклама

Напомним, что Каримов 3 августа зашел в отделение банка в БЦ "Леонардо" и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка. Он потребовал присутствия журналистов и назвался "святым духом". В итоге мужчину задержали, а взрывчатых веществ при нем и в отделении банка не нашли. Кроме того, в МВД сообщили, что Каримов болен олигофренией.

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев теракты подозрение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять