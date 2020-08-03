Теракт в бизнес-центре Киева: в здание зашел спецназ

В здание бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, где 3 августа мужчина захватил отделение банка, зашел спецназ.
Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".
Всего в операции задействовали три группы спецназовцев – две уже зашли в здание БЦ, третья группа готовится.
Напомним, около полудня 3 августа в полицию сообщили захвате банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", который расположен на улице Богдана Хмельницкого, и угрозе взорвать бомбу. Позже террорист отпустил всех людей, и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения.
Стали известны личные данные террориста – им оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Также известны его требования: 40 тысяч гривен и дать возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. К нему допустили журналистов трех телеканалов.
Спецоперацией руководил оперативный штаб, созданный МВД и СБУ.
Больше о произошедшем читайте в онлайн-хронике на нашем сайте. Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию с места событий:
Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк