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Теракт в бизнес-центре Киева: в здание зашел спецназ

3 августа, 14:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Две группы силовиков уже в здании, третья группа готовится

В здание бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, где 3 августа мужчина захватил отделение банка, зашел спецназ.

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Об этом сообщается в эфире телеканала "Украина 24".

Всего в операции задействовали три группы спецназовцев – две уже зашли в здание БЦ, третья группа готовится.

Напомним, около полудня 3 августа в полицию сообщили захвате банка в киевском бизнес-центре "Леонардо", который расположен на улице Богдана Хмельницкого, и угрозе взорвать бомбу. Позже террорист отпустил всех людей, и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения.

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Стали известны личные данные террориста – им оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения. Также известны его требования: 40 тысяч гривен и дать возможность выйти в прямой эфир одного из украинских телеканалов. К нему допустили журналистов трех телеканалов.

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Спецоперацией руководил оперативный штаб, созданный МВД и СБУ.

Больше о произошедшем читайте в онлайн-хронике на нашем сайте. Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию с места событий:

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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