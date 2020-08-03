Захват отделения банка в Киеве: что требует террорист

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" 3 августа, требует присутствия одного из телеканалов для онлайн-видеообращения.
Об этом сообщается в паблике "Киев Сейчас".
На данный момент известно, что к мужчине пропустили журналистов трех телеканалов по распоряжению руководителя спецоперации.
Территория вокруг БЦ оцеплена. Вместе с тем из здания эвакуировали не всех сотрудников.
Правоохранители перекрыли улицу Владимирскую на участке между Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко.
В связи с инцидентом в центре города уже образовались тянучки:
Ранее сообщалось, что мужчина около полудня зашел в отделение банка "Универсал Банк" и сказал, что у него в рюкзаке бомба, попросив вызвать полицию. По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Сайт "Сегодня" следит за ситуацией в БЦ "Леонардо".
Также смотрите прямую трансляцию из-под бизнес-центра:
Напомним, что в последнее время по Украине прокатилась волна захватов и минирований. Не так давно в Луцке мужчина захватил автобус с пассажирами, а в столице задержали двух мужчин, которых подозревают в организации серии взрывов.
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