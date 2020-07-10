Замначальника военкомата поймали на взятке: требовали с призывника огромную сумму

Правоохранители задержали заместителя начальника одного из столичных военкоматов и посредника при получении взятки – двух тысяч долларов США, сообщает прокуратура Киева.

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По версии следствия, чиновник военкомата получил через посредника 1500 долларов США от призывника за помощь в освобождении от прохождения срочной военной службы. За свои услуги посредник получил 500 долларов США и в дальнейшем намеревался получить еще 3000 долларов США без ведома замначальника военкомата.

Фото: Прокуратура Киева

Чиновник и посредник задержаны в среду, 9 июля. В ходе обысков по месту жительства задержанных изъята полученная от призывника валюта. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

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Фото: Прокуратура Киева

Напомним, в 2019 году полиция задержала офицера ВСУ при получении взятки в три тысячи долларов в Белоцерковском районе Киевской области.

А тем временем офицеров запаса призывают в армию. Как сообщали новости "Сегодня", министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу.

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