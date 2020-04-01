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Запах гари на столичной Троещине: пожарные уже две недели тушат торфяники (фото, видео)

1 апреля, 13:16

Александр Марущак

Торф горит очагами недалеко от озера Алмазное

Столичные пожарные уже около двух недель тушат крупное возгорание в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное в Деснянском районе. Ранее новости "Сегодня" писали, что именно из-за этих пожаров жители Троещины страдают от запаха вони и гари.

"В этом месте есть залежи торфа, который тлеет, и пожарные Киева работают там уже вторую неделю. Площадь пожара очень большая. Но сложность в том, что торф горит очагами, которые постоянно приходиться заливать водой", – рассказали сайту "Сегодня " в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Там добавляют, что есть трудности с подвозом воды, поскольку ее нужно очень много, чтобы потушить пожар на торфяниках.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области в последнее время растет число пожаров на сухостоях. Так, пожары тушили в Белоцерковском, Иванковском районах, а также в Переяслав-Хмельницком районе, Дитятках, Переяславе и Белой Церкви.

Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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Киев торфяники пожары

Источник: Сегодня

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