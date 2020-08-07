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Зарабатывали более 115 млн гривен в год: в Киеве пойдут под суд организаторы притонов

7 августа, 09:30

Наталья Руда Наталья Руда

Стоимость услуг в "массажном салоне" составляла от 600 до 5 тыс. гривен в час

В Киеве будут судить участников преступной группы, которые организовали сеть заведений разврата с годовым оборотом более чем 115 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6шести участников преступной группы по фактам создания и содержания притонов, сводничества, сутенерства, вовлечение лиц в занятие проституцией и легализации средств, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.

Установлено, что группа лиц наладила в Киеве "разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера". Стоимость услуг в таких заведениях составляла от 600 до 5 тыс. гривен в час.

В целях конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные деньги. Годовой оборот незаконного бизнеса составлял более 115 млн гривен.

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Семи членам группировки сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

"С целью дальнейшей специальной конфискации в доход государства наложен арест на 92 банковских счетаи и ​​имущество организатора, а именно на два земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, три квартиры в Киеве, квартиру во Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль", – уточнили в прокуратуре.

Обвинительный акт в отношении злоумышленников направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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Киев суд разврат

Источник: Сегодня

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