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Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)

29 июня, 16:09

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Некоторые пассажиры ехали в метро и вовсе без масок

В киевском метрополитене, где недавно за нарушение масочного режима оштрафовали пассажирку, заметили женщину с необычной защитой. Вместо стандартной маски она надела на лицо лист репейника.

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Фото "креативной" пассажирки опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.

Фото: Киев Оперативный

Фото: Киев Оперативный

Чтобы "народная" защита не упала с ее лица, женщина закрепила лист солнцезащитными очками. Примечательно, что на фото запечатлена еще одна пассажирка – у нее маска опущена на подбородок.

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Пользователи сети активно комментировали фото. В частности, некоторые из них посчитали случившееся "забавным пранком".

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Напомним, после того как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте.

Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски.

Также смотрите, как правильно носить маски в жару:

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Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев фото метро женщина метрополитен маска

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