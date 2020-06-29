Защита на высшем уровне: в киевском метро заметили женщину с "народной" маской (фото)

В киевском метрополитене, где недавно за нарушение масочного режима оштрафовали пассажирку, заметили женщину с необычной защитой. Вместо стандартной маски она надела на лицо лист репейника.
Фото "креативной" пассажирки опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook.
Чтобы "народная" защита не упала с ее лица, женщина закрепила лист солнцезащитными очками. Примечательно, что на фото запечатлена еще одна пассажирка – у нее маска опущена на подбородок.
Пользователи сети активно комментировали фото. В частности, некоторые из них посчитали случившееся "забавным пранком".
Напомним, после того как в Украине ввели карантин, без масок запретили заходить в магазины, аптеки, банки и другие учреждения. Также без масок нельзя ездить в общественном транспорте.
Недавно Сайт "Сегодня" узнавал, как долго нам еще придется носить на лицах маски.
Также смотрите, как правильно носить маски в жару:
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк