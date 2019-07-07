Застолье в Киеве закончилось стрельбой, есть раненый – СМИ

Конфликт начался в квартире и продолжился во дворе жилого дома

Фото: Информатор.

В результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева рано утром 7 июля, пострадал парень, он получил ранение ноги. Об этом сообщает издание "Информатор".

Конфликт разгорелся в квартире дома по улице Василенко, 25 во время застолья.

"Для разборок во двор дома вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух. Стрелок опустошил одно обойму, затем перезарядил оружие и сделал еще несколько выстрелов", – пишет издание со ссылкой на очевидцев.

В сообщении сказано, что когда полиция прибыли на место происшествия, большая часть компании забежала в квартиру, а одна из девушек выбросила пистолет в кусты.

Издание отмечает, что правоохранители задержали стрелявшего, однако тот отказывается признавать вину.

"Раненого парня до прибытия "скорой" увез друг на машине", – говорится в сообщении.

Новости "Сегодня" писали, что в пятницу у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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