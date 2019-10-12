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Затащил в автомобиль и увез: в Киевской области задержали похитителя

12 октября, 12:28

Мужчина перегородил дорогу такси, в котором ехала его бывшая жена

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области мужчина пытался похитить бывшую жену. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что в Броварах после очередной ссоры мужчина вместе с другом на автомобиле перегородил дорогу такси, в котором ехала его бывшая возлюбленная. После этого он взял ее за одежду и силой затащил в собственный автомобиль.

Похищение происходило на глазах напуганной подруги потерпевшей, которая и сообщила об этом правоохранителям.

В городе ввели полицейскую операцию по перехвату, ориентирование передали патрульным экипажам. Вскоре легковушку остановили, а похитителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обоим уже объявлено о подозрении в совершении уголовного нарушения по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Также в отношении водителя составили админпротокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.

Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей .

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