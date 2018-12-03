Затор на Дегтяревской: маршрутка вылетела на встречную полосу

На улице Дегтяревской, 58 в Киеве произошло ДТП с маршруткой, в результате чего на улице образовался серьезный затор. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что водитель маршрутки №14 пытался уйти от лобового столкновения с лихачом, поэтому был вынужден выехать на встречную полосу движения. Там маршрутка столкнулась с автомобилем Chevrolet. В аварии предварительно никто не пострадал.

Напомним, в октябре в Киеве на Нивках образовалась огромная пробка из-за того, что маршрутка столкнулась с автобусом. Авария произошла прямо перед выездом на проспект Победы. Пассажиры физически не пострадали, но образовалась огромная пробка, выехать со стороны Интернациональной площади практически невозможно.

Кроме того, в октябре на Соломенке в Киеве маршрутка разбила стекла троллейбусу. Стекло рассыпалось на тысячи мелких осколков, в результате чего девушка-пассажир получила многочисленные порезы и была госпитализирована.

Также мы писали, что у маршрутки на Троещине на ходу взорвалось колесо. Авария произошла на проспекте Ватутина. Повезло, что маршрутка сохранила управляемость и никто из пассажиров не пострадал.