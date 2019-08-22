Зеленского просят отменить обязательную вакцинацию детей: фоторепортаж

Противники обязательных прививок обвинили власти в ущемлении своих прав

В центре Киеве прошла акция противников обязательной вакцинации детей, которые учатся в школах либо посещают детсады.

Демонстрация "Против дискриминации непривитых детей, за свободный доступ к образованию" проходила под зданием Офиса президента Украины на улице Банковой 22 августа.

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Ее участники назвали решение не допускать в учебные заведения в разных регионах Украины детей, которые не имеют хотя бы одной профилактической прививки, нарушением конституционного права на образование и выбор методов охраны здоровья.

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Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич назвала альтернативу обязательным прививкам.

"Если родители отказываются от вакцинации, то они имеют право выбрать альтернативную форму обучения, например, дистанционное или индивидуальное. То есть государство в любом случае предоставит возможность и доступ каждого ребенка к школьному образованию", – заявила она на прошлой неделе.

Кроме того, сайт "Сегодня" публиковал календарь профилактических прививок детям в 2019 году,который предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний.

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