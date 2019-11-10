Жена заказала убийство любовницы мужа: полиция предупредила преступление

Женщину задержали во время передачи нескольких тысяч долларов исполнителю убийства

/ Фото: Нацполиция

Полиция продолжает предотвращать заказные убийства. На этот раз в Киеве удалось предупредить совершение преступления, которое заказала женщина за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сотрудники Нацполиции под оперативным сопровождением СБУ и по процессуальному руководству Генеральной прокуратуры провели специальную операцию. В частности правоохранители разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ.

"Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Поэтому с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов. Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более шести тысяч долларов", – сообщили в полиции.

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По данному факту открыто уголовное производство и теперь заказчице на убийство грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе стало известно об исчезновении матери с дочерью в Киевской области. Их автомобиль обнаружила полиция на территории Броварского района. Позже выяснилось, что исчезновение двух женщин под Киевом оказалось заказным убийством, за которое заплатил бывший муж.

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