Женщина на остановке, парень – после драки: в Киеве умерли два человека (видео)

Место гибели парня на Левобережной / Фото: Информатор

В Киеве за последние сутки зафиксированы две смерти в публичных местах. Женщина умерла прямо на остановке, а молодой парень в результате драки.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, в субботу на улице Ревуцкого, что в Дарницком районе, прямо на остановке общественного транспорта скончалась пожилая женщина. Правоохранители отказались разглашать какие-либо подробности случившегося, но известно, что личность погибшей установили и ее родственников проинформировали. С собой у пожилой женщины была сумка с продуктами и трость. Она сидела на остановке и скончалась прямо там, сидя.

А в ночь с субботы на воскресенье, около 00:40, умер парень 1996 года рождения. Как стало известно, на улице Панельная на Левобережной случился конфликт между несколькими людьми: очевидцы рассказали, что несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на местополицейские начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека без признаков жизни.

Фото: "Информатор"

Как сообщали новости "Сегодня", 12 октября в Киевской области задержали похитителя, который пытался увезти свою бывшую жену. Это произошло после очередной ссоры, но скрыться ему не удалось.

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