Женщина с ребенком выпрыгнула из окна в Киеве: полиция прокомментировала ЧП

Инцидент расследуют по статье о покушении на убийство

Столичная полиция сообщила подробности инцидента на улице Ивана Мазепы, где женщина выпрыгнула из окна с маленьким ребенком в пятницу, 19 июня.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве, из окна на четвертом этаже выпала 40-летняя женщина и трехлетний мальчик.

"На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа Печерского управления Полии и бригада скорой помощи. Медики госпитализировали женщину и трехлетнего мальчика, им оказывается неотложная помощь. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители общаются с родственниками женщины, находившиеся в момент трагедии в квартире, и выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Ранее в Белой Церкви полиция задержала мужчину, который выбросил из окна пятилетнего сына своей сожительницы.

Также мы писали, что в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться