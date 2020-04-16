Жертвы песчаной бури: под Киевом столкнулись 6 машин, погибли люди

В аварию попали два грузовика и четыре легковушки

Из-за непогоды на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях, сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

В полиции также предупредили, что из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах.

Позже пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии "Украинской правде" уточнила, что в аварии погибли 4 человека.

"В результате ДТП 4 человека погибли и, по предварительными данным, трое травмированы. На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа", – отметила Виталия Грохольская.

Правоохранители призывают водителей быть максимально внимательными и осторожными на дороге, по возможности отложить запланированную поездку. Если же непогода застала в дороге, стоит остановиться и переждать. Ну а пешеходам без надобности не стоит выходить на улицу.

Напомним, в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Кроме того, в Киеве недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault.

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