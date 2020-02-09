Жесткое ДТП в Киеве: у Audi отлетели колеса, а у Nissan снесен передок (видео)

У виновника аварии были признаки опьянения, но он отказался пройти тест на алкоголь

/ Фото: Информатор

В Киеве снова отличился пьяный водитель, из-за которого на проспекте Победы случилось жуткое ДТП – сильно повреждены две машины, однако водители не пострадали.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, в ночь с 8 на 9 февраля вблизи Воздухофлотского путепровода столкнулись Nissan Rogue и Audi. Водитель Audi Александр рассказал, что он ехал со своей супругой по проспекту Победы в сторону центра.

Они остановились на красный свет светофора после Воздухофлотского путепровода. Но в этот момент в него влетел Nissan: от удара его отбросило на 20 метров, а Audi зацепил отбойник и пролетел еще около 50 метров. Проезжающие мимо водители увидели аварию и бросились на помощь участникам ДТП. Они помогли выбраться людям из покореженных машин и вызвали необходимые службы. Обе машины получили серьезные повреждения, у Audi оторвало задние колеса, а у Nissan сильно смят передок. Чудом обошлось без пострадавших.

После того, как водитель Nissan вышел из автомобиля, стало ясно, что у мужчины явные признаки алкогольного опьянения. Он отказался от предложения патрульных пройти тест на алкоголь.

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