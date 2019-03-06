Жесткое ДТП под Киевом: столкнулись микроавтобус и две легковушки, есть погибшие
От полученных травм водитель и пассажир одной из легковушек скончались на месте
Жуткая авария произошла около 16:00 5 марта на Боярской трассе. Там столкнулись LADA 112, Honda Civic и Ford Transit. По словам участников ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки, но внезапно авто вылетело на встречную полосу, после чего врезалось в Honda и задело Ford.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир LADA. Мужчины от полученных травм скончались до приезда "скорой". Издание отмечает, что удар был настолько сильным, что водитель LADA выпал из автомобиля. Остальные участники аварии не пострадали.
Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.
Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.
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