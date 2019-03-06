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Жесткое ДТП под Киевом: столкнулись микроавтобус и две легковушки, есть погибшие

Сегодня, 08:23

От полученных травм водитель и пассажир одной из легковушек скончались на месте

Жесткое ДТП под Киевом: столкнулись микроавтобус и две легковушки, есть погибшие Происшествия От полученных травм водитель и пассажир одной из легковушек скончались на месте

Под Киевом, в котором участились масштабные аварии с жертвами, произошло столкновение двух легковых автомобилей и микроавтобуса, жертвами которого стали два человек. Об этом сообщает "Информатор".

Жуткая авария произошла около 16:00 5 марта на Боярской трассе. Там столкнулись LADA 112, Honda Civic и Ford Transit. По словам участников ДТП, LADA двигалась в сторону Боярки, но внезапно авто вылетело на встречную полосу, после чего врезалось в Honda и задело Ford.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир LADA. Мужчины от полученных травм скончались до приезда "скорой". Издание отмечает, что удар был настолько сильным, что водитель LADA выпал из автомобиля. Остальные участники аварии не пострадали.

Напомним, недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. 

Кроме того, неподалеку от станции метро "Дружбы народов" произошло ДТП с несколькими пострадавшими. На перекрестке улиц Михаила Бойчука и Профессора Подвысоцкого (Печерской район столицы) легковушка Chevrolet Lacetti службы такси Uber сбила двоих курьеров Domino’s Pizza на скутерах.

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Тег Киев, ДТП, погибшие, столкновение, легковушки, микроавтобус

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