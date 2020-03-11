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Жесткое ДТП в Киеве: четыре машины разбросало по дороге (видео)

11 марта, 12:04

Наталья Руда

Пострадал водитель Daewoo Lanos

В Киеве утром в среду, 11 марта, в Оболонском районе на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко столкнулись четыре автомобиля. В результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в столице.

Так, на дороге столкнулись Daewoo Lanos, ЗАЗ Lanos, Renault Logan и Renault Kangoo. Все транспортные средства получили серьезные механических повреждений, а водитель автомобиля Daewoo Lanos был госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работают следователи.

Также смотрите видео с места ЧП:

Напомним, ранее на бульваре Дружбы народов нетрезвая девушка-водитель автомобиля Audi устроила массовое ДТП. Она не сдержала безопасной дистанции и совершила столкновение с автомобилем Nissan, тот по инерции столкнулся с Renault, а последний – с автомобилем Hyundai.

Кроме того, в начале марта несколько массовых аварий произошло на Одесской трассе в связи с плохой видимостью из-за тумана.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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Киев авария ДТП

Источник: Сегодня

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