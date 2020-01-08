Жестокое нападение на девушку в Киеве: появились новые подробности

Неизвестный подбежал к 19-летней девушке, ударил по голове, начал душить и пытался изнасиловать

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция сообщила подробности жестокого нападения на девушку на проспекте Лобановского в Киеве. Напомним, что девушку изрезали ножом и пытались изнасиловать.

По данным полиции, пострадавшей всего 19 лет.

"Правоохранители установили, что к девушке подбежал неизвестный, ударил по голове и начал душить. Одновременно с этим, злоумышленник пытался изнасиловать потерпевшую и наносил ей в спину удары острым предметом. Девушка смогла вырваться и дойти домой, а фигурант скрылся. 19-летнюю пострадавшую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями спины. Сейчас ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 10 ч. 2 ст. 115 (Оконченное покушение на умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

На данный момент злоумышленника разыскивают.

Приметы мужчины: возраст 33-37 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, лицо маленькое, худое, волосы русые, нос, глаза и губы средней формы. Был одет в черную прямую куртку с капюшоном, длиной до середины бедра и синие джинсы.

Полиция призвала сообщать информацию об инциденте или нападавшем по номерам 102 или (044) 525-65-60.

Напомним, ранее, в связи с тем, что изнасилования случаются весьма часто, новости "Сегодня" выяснили, как защититься от насильника на улице. Для спасения жизни пригодится все, что есть под рукой: ключи, лак для волос и даже дезодорант, чтобы распылить нападающему в глаза.

Кроме того, мы сообщали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил обидчику своей жены – человеку, который изнасиловал супругу. Он жестоко избил его и нанес ему несколько ударов ножом в пах. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

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