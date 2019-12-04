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Жестокое убийство бизнесмена в Киевской области: подозреваемых отправили под стражу

4 декабря, 08:48

Задержанные скрыли тело и уничтожили вещественные доказательства

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на залог двум подозреваемым в пособничестве в умышленном убийстве бизнесмена из Грузии. Его тело с огнестрельными ранениями нашли в заброшенном колодце в Киевской области.

В пресс-службе столичной прокуратуры напомнили, что иностранец 26 ноября этого года сел в авто в центре Киева и уехал в неизвестном направлении. После этого он перестал выходит на связь со знакомыми и они забили тревогу. Позднее его обнаружили убитым.

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При этом 3 декабря стало известно, что полиция задержала двух жителей Киевской области, которые "совершали действия, направленные на сокрытие тела и уничтожения вещественных доказательств". Их действия квалифицированы как пособничество в умышленном убийстве. Также устанавливаются другие лица, причастные к убийству.

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Ранее сообщалось, что правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году.

Смотрите подробности убийства Зможного в сюжете:

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суд убийство киевская область

Источник: Сегодня

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