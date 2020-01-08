Жестокое убийство девушек в Киеве: задержанным объявили о подозрении

Мужчине и женщине инкриминируют обвинения по двум статьям

/ Фото: Киев Оперативный

Двоим подозреваемым в жестоком убийстве девушек на киевском Подоле, которые были задержаны в Одессе 6 января, сообщили о подозрении. Им грозят обвинения по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщили в столичной прокуратуре, подозрение было вручено следователями киевской полиции по согласованию с прокуратурой Киева.

"Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенный с нанесением тяжких телесных повреждений)", - говорится в сообщении.

В суд было направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, что погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, которую она сдавала в аренду, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу.

Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. О пропаже девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

Позже стало известно, что подозреваемых в убийстве задержали на железнодорожном вокзале в Одессе по ориентировке, разосланной полицейским по Украине.

Напомним, что в декабре киевская полиция отчиталась о регистрации 69 умышленных убийств в 2019 году – это на 18 меньше, чем годом ранее. Нераскрытыми считаются три убийства.

Ранее "Сегодня" сообщали об одном из таких жутких преступлений. Подробнее в видеосюжете:

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