Жестокое убийство молодого таксиста на Окружной: в полиции сообщили новые подробности

В полиции Киева сообщили новые подробности жестокого убийства 22-летнего таксиста, работавшего в столице. Напомним, оно произошло 28 августа.

Парня выбросили из машины с перерезанным горлом. Злоумышленники забрали у него 70 гривен и два мобильных телефона, а также банковские карты. Позже по подозрению в данном преступлении задержали двое граждан Молдовы – мужчину 1985 года рождения и его гражданскую жену.

"Во время общения с полицейскими 34-летний гражданин другой страны признался в совершении указанного преступления. Задержанный рассказал, что заранее приготовился к нападению, взяв с собой кухонный нож. Около часа ночи он сел в такси и сказал водителю ехать в сторону Окружной дороги. Проехав некоторое расстояние, он показал, где ему нужно выйти. Как только авто остановилось, злоумышленник достал нож и ударил им таксиста в шею. Раненый юноша выскочил из авто, а нападавший сел за руль и уехал. Раненый потерпевший вышел к проезжей части, где его и заметили водители. Один из них остановился, однако ничем уже помочь не смог – юноша от потери крови погиб", – рассказал подробности начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Сейчас злоумышленник утверждает, что действовал в одиночку. Но оперативники полагают, что его 24-летняя гражданская жена и 4-месячный ребенок также находились на момент совершения преступления в авто. На их одежде правоохранители обнаружили пятна, похожие на кровь, которые фигуранты пытались застирать. Поэтому полицейские проверяют иностранку на причастность к указанному убийству.

Нож, которым злоумышленник смертельно ранил таксиста, фигурант выбросил недалеко от места проживания. Правоохранители нашли орудие преступления и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу.

Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

При этом сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

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