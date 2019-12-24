Жестокое убийство парня в Славутиче: подозреваемый вышел под залог

Ранее подозреваемому уже назначался залог, однако его не внесли и он не мог выйти из СИЗО

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Один из трех подозреваемых в умышленном убийстве парня в Славутиче по решению суда вышел под залог. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Одному из трех подозреваемых в совершении данного преступления Славутичский суд дал возможность внесения залога. В определенный срок он не был внесен и тогда злоумышленник не получил возможности выйти на свободу. На этот раз в суд обратились правоохранители с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Шевченковский суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с прaвoм внесения залога в сумме 500 000 гривен, которая была сразу внесена", – говорится в сообщении.

В итоге подозреваемый был освобожден из-под стражи.

Сейчас прокуратура Киевской области готовит апелляцию по обжалованию такого судебного решения.

Напомним, что убийство произошло 21 июля возле одного из баров города. Между местными жителями произошла драка, в результате которой один мужчина нанес удар ножом в область шеи оппоненту. В полиции уточнили, что преступление совершено из хулиганских побуждений. Статья, по которой ведется следствие, п. 7 ч. 2. ст. 115 (Умышленное убийство из хулиганских побуждений) УК, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

СМИ сообщали, что погибший – журналист Юрий Булат, однако в полиции отмечали, что данных по поводу того, был ли убитый сотрудником средств массовой информации, у них нет. По данным социальных сетей, напавшие на Булата занимались сбытом наркотиков.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе.

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