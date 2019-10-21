Жестокое убийство женщины под Киевом: подозреваемых арестовали без права на залог

Бывшего мужа погибшей и его знакомого подозревают в похищении и убийстве женщины в лесу

/ Фото: Pixabay

Подозреваемые в похищении и убийстве 44-летней киевлянки арестованы без права на залог. Соответствующее решение сегодня, 21 октября, принял Днепровский районный суд в Киеве, сообщает прокуратура столицы.

Напомним, по данным правоохранителей, 43-летний мужчина, с целью завладения денежными средствами и имуществом бывшей жены, решил лишить ее жизни и привлек к совершению преступления 55-летнего знакомого.

15 октября бывший муж позвонил потерпевшей и под надуманным предлогом назначил встречу в микрорайоне Бортничи (Дарницкий район Киева). Женщина прибыла на встречу на автомобиле Land Rover Discovery. Злоумышленники напали на нее, надели на нее наручники и посадили в ее же автомобиль. После этого повезли в лесополосу рядом с селом Вороньки Бориспольского района Киевской области. В лесу злоумышленники избили женщину, нанеся несовместимые с жизнью травмы. Затем они забрали все ценные вещи потерпевшей, завладели ее автомобилем и покинули место преступления.

Реклама

Правоохранители задержали злоумышленников. 19 октября их уведомили о подозрении по ч. 3 ст. 146 (похищение человека), п. 3, 6, 12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, об исчезновении 44-летней Елены Лисовой стало известно 17 октября – за два дня до этого она, как обычно, завезла ребенка в детский сад в Дарницком районе столицы, после чего поехала на работу, но до места назначения так и не добралась. 19 октября тело женщины обнаружили с множественными травмами в лесополосе под Киевом.

в прошлом месяце в Киеве патрульные полицейские задержали мужчину, который пытался убить во дворе частного дома бывшую жену.

Кроме того, в начале этого года в Днепре на фоне конфликта с женщиной вооруженный пистолетом мужчина похитил и несколько часов удерживал в квартире ее 12-летнюю дочь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама